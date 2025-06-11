Kayserispor’da Markus Gisdol imzaya bekleniyor
Kaynak: İHA
Kayserispor’un prensipte anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Markus Gisdol, önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelerek resmi imzayı atacak.
Kayserispor’un prensip anlaşmasına vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol, önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelerek resmi imzayı atacak. 56 yaşındaki teknik direktör, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verecek.
Gisdol, daha önce Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova ve Samsunspor’u çalıştırdı.