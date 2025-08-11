Kayserispor’da Nazon, Esteghlal FC’ye transfer oldu

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)- SÜPER Lig ekibi Kayserispor’da forma giyen Duckens Nazon, İran ekiplerinden Esteghlal FC’ye transfer oldu.

Kayserispor forması giyen forvet oyuncusu Duckens Nazon, İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile anlaştı. Kayserispor’da geçirdiği 1,5 yılda 46 maçta forma giyen Nazon 10 gol atarken, 5 de asist yaptı. Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Duckens Nazon’un transferi konusunda Esteghlal FC kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler” ifadelerine yer verildi.

