Kayserispor’da teknik direktör Djalovic’in puan ortalaması 1’in altında kaldı

Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor’da Teknik Direktör Radomir Djalovic göreve geldikten sonra çıktığı 11 maçta 10 puan toplayarak 0,9 puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig’de mücadele eden Zecorner Kayserispor’da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı takımla ligde çıktığı 11 karşılaşmada; 5 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 10 puan topladı. Ligde 15 puanla 17’nci sırada yer alan İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 11 karşılaşmada 10 puan toplayan Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,9 ortalaması tutturdu.

