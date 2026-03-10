Kayserispor’dan hakem tepkisi: “İnsani hata boyutunu aşıyor”

Kayserispor, Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ardından hakem kararlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son haftalarda takımları aleyhine verilen hakem kararlarının endişe ve tepkiyle takip edildiği belirtildi.

Mücadeleyi yöneten hakemlerin verdiği ve vermediği kararların tartışma yarattığı ifade edildi.

"EMEĞİMİZ YOK SAYILDI"

Açıklamada, “Ne yazık ki bu akşam oynanan karşılaşmada da emeklerimizin bir kez daha yok sayıldığı bir hakem yönetimi ile karşı karşıya kaldık. Orta hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yankaya’nın verdiği ve vermediği kararlar, sahada mücadele eden futbolcularımızın alın terini hiçe saymıştır” ifadelerine yer verildi.

"SİSTEMATİK MAĞDURİYET"

Kulüp açıklamasında hakem hatalarının artık “insani hata” sınırlarını aştığı ve sistematik bir mağduriyete dönüştüğü savunuldu.

VAR hakemi Özgür Yankaya’nın geçmişte orta hakem olarak görev yaptığı bir karşılaşmada açık ofsayt olduğu belirtilen bir golü geçerli saydığı hatırlatılarak, benzer tartışmaların yeniden yaşanmasının hakem sistemine duyulan güveni zedelediği vurgulandı.

Kayserispor’un sahada mücadele ederek kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğu belirtilen açıklamada, son haftalarda yaşanan hakem kararlarının sabır sınırlarını zorladığı ifade edildi.

"TESADÜF OLAMAZ"

Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu’nu yaşananlarla ilgili adım atmaya çağırırken, hakem hatalarının sürekli olarak aynı kulübün aleyhine sonuç doğurmasının tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Açıklamanın sonunda Kayserispor yönetimi, kulübün emeğini ve hakkını savunmaya devam edeceklerini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.