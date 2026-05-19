Kayserispor’dan UEFA ve FIFA’ya başvuru: “Lig tescil edilmesin”

Süper Lig’de küme düşen Kayserispor'dan ilginç bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ve FIFA’ya resmi dilekçe göndererek 2025-2026 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmemesini talep edeceği öğrenildi.

BAHİS İDDİALARI

Başvurunun temel gerekçesi olarak ise Süper Lig’de bazı kulüp başkanları ve yöneticileri hakkında ortaya atılan “bahis” iddiaları gösterildi.

Kayserispor cephesi, Türk futbolunun güvenilirliğinin ciddi şekilde zarar gördüğünü savunurken, sürecin uluslararası kurumlar nezdinde de değerlendirilmesini istiyor.

BAHÇELİ'YE DOSYA VERİLDİ

Süreci yakından takip eden isimlerden biri olan Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy’nun da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Ersoy’un, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede, Süper Lig’in neden tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin hazırlanan belge ve dosyaların Bahçeli’ye sunulduğu aktarıldı.