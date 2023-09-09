Kayserispor’un 14 haftalık maç programı belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un 14 haftalık maç programı belli oldu.
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. haftalarda oynayacağı Gaziantep FK, Beşiktaş, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Trabzonspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu.
Sarı kırmızılılar 14 haftalık dilimde 6 kez Cumartesi, 2 kez Pazartesi, 1 kez Çarşamba ve 5 kez de Pazar günü oynayacak. Kayserispor 14 haftalık dilimde 7 kez iç sahada 7 kez de dış sahada oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 14 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde:
5. Hafta
Kayserispor-Gaziantep FK
16 Eylül 2023 Cumartesi / 17.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
6. Hafta
Beşiktaş-Kayserispor
24 Eylül 2023 Pazar / 17.00
Beşiktaş Park
7. Hafta
Kayserispor-Başakşehir
02 Ekim 2023 Pazartesi / 20.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
8. Hafta
Ankaragücü-Kayserispor
07 Ekim 2023 Cumartesi / 16.00
Eryaman Stadyumu
9. Hafta
Kayserispor-Ç. Rizespor
21 Ekim 2023 Cumartesi / 13.30
RHG Enertürk Enerji Stadı
10. Hafta
Hatayspor-Kayserispor
28 Ekim 2023 Cumartesi / 13.30
Hatay Yeni Stadyumu
11. Hafta
Kayserispor-Alanyaspor
06 Kasım 2023 Pazartesi / 20.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
12. Hafta
Kasımpaşa-Kayserispor
11 Kasım 2023 Cumartesi / 13.30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
13. Hafta
Kayserispor-Adana Demirspor
26 Kasım 2023 Pazar / 13.30
RHG Enertürk Enerji Stadı
14. Hafta
Trabzonspor-Kayserispor
03 Aralık 2023 Pazar / 16.00
Şenol Güneş Spor Kompleksi
15. Hafta
Kayserispor-Pendikspor
10 Aralık 2023 Pazar / 16.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
16. Hafta
Fatih Karagümrük-Kayserispor
16 Aralık 2023 Pazar / 16.00
Atatürk Olimpiyat Stadyumu
17. Hafta
Kayserispor-Fenerbahçe
20 Aralık 2023 Çarşamba / 17.00
RHG Enertürk Enerji Stadı
18. Hafta
Konyaspor-Kayserispor
24 Aralık 2023 Pazar / 13.30
Konya Stadyumu