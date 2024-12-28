Kayserispor’un 16 maçında 12 hakem düdük çaldı

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor; 2024-2025 sezonunu ilk yarısında 16 maça çıktı. Kayserispor’un bu maçlarında 12 farklı hakem düdük çaldı. En fazla Mehmet Türkmen düdük çalan hakem oldu.

İstanbul Bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen, Kayserispor’un 3 maçına çıkarken bu müsabakalarda sarı kırmızılı ekip, 1 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi aldı. Kayserispor bu maçlarda 36 sarı kart, 3 kırmızı kart gördü. Kayserispor’un rakiplerine ise 27 sarı kart, 1 kırmızı kart gösterildi. Kayserispor maçları yöneten hakemler şunlar

Mehmet Türkmen (3 maç), Emre Kargın, Ozan Ergün (2 maç), Ali Şansalan, Atilla Karaoğlan, Direnç Tonusluoğlu, Halil Umut Meler, Muhammet Ali Metoğlu, Ömer Güldibi, Turgut Doman, Yasin Kol ve Zorbey Küçük (1 maç)