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Kayserispor’un 3 haftalık maç programı belli oldu

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 11:31
  • Giriş: 13.01.2024 11:31
  • Güncelleme: 13.01.2024 11:31
Kaynak: İHA
Kayserispor’un 3 haftalık maç programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un 3 haftalık maç programı belli oldu.

 Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı İstanbulspor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Sarı kırmızılılar 3 haftalık dilimde 2 kez Pazartesi ve 1 kez Perşembe günü oynayacak. Kayserispor 3 haftalık dilimde 2 kez iç sahada 1 kez de dış sahada oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 3 haftalık müsabaka trafiği ise şu şekilde: 

21. Hafta 
Kayserispor-İstanbulspor
22 Ocak 2024 Pazartesi / 20.00
RHG Enertürk Enerji Stadyumu

22.Hafta
Samsunspor-Kayserispor
25 Ocak 2024 Perşembe / 17.00
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

23. Hafta
Kayserispor-Antalyaspor
29 Ocak 2024 Pazartesi / 17.00
RHG Enertürk Enerji Stadı

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