Kayserispor’un Alanyaspor şanssızlığı
Kayserispor, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyete ulaşmakta son derece güçlük çekiyor. Sarı Kırmızılılar 6 sezondur Alanya’da kazanamıyor.
Süper Lig’in 30.haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Kayserispor, 1-0 mağlup oldu.
Sarı Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sahasında 1-0 yendiği rakibine Alanya’da mağlup olurken, Akdeniz’de galip gelememe serisini 6 maça çıkardı.
Rakibi ile Süper Lig statüsünde deplasmanda oynadığı 6 maçtan puan dahi alamayan Kayserispor, Alanyaspor ile oynadığı 16 Süper Lig maçında 3 kez kazanırken 2 kez berabere kaldı ve 11 kez de mağlup oldu.
İki takım arasında Süper Lig statüsünde oynanan 16 maç ve sonuçları şöyle:
2023/2024 Alanyaspor-Kayserispor 1-0
2023/2024 Kayserispor-Alanyaspor 1-0
2022/2023 Kayserispor-Alanyaspor 0-4
2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1
2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3
2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0
2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1
2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1
2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2
2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0
2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0