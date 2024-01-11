Kayserispor’un golcüsü Thiam, Pendikspor’da

Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, Pendikspor’a transfer oldu.

Kayserispor’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, Pendikspor’a transfer oldu. Pendikspor Thiam için Kayserispor bonservis bedeli ödeyecek. Transferin bir kaç gün içinde resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.

Son üç sezondur Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki futbolcu; bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 12 gol kaydetti.