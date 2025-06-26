Kayserispor’un kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz’da Kayseri’de başlayacak.

2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından Kayserispor’un yeni sezon kamp programı belli oldu. Sarı kırmızılılar; hazırlıkların ilk etabına 1 Temmuz’da Kayserispor Tesislerinde başlayacak. İlk etap çalışmalarını 1-6 Temmuz tarihlerinde kendi tesislerinde sürdürecek olan Kayserispor, ardından ikinci etap kampı ise 7-15 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirecek 2.etap kampının ardından 2 gün izin yapacak olan Kayserispor; 17-24 Temmuz tarihleri arasında tesislerinde çalışmalarını sürdürecek. Sarı kırmızılılar 4. etap kampını ise 25 Temmuz, 2 Ağustos tarihinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapacak.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın, 2025-2026 sezonu öncesi gerçekleştireceği kamp programı belli oldu. Tüm kamp programını şehrimizde gerçekleştirecek olan takımımız, hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanacak. Kamp programımız şu şekilde: 1. Etap 1 Temmuz - 6 Temmuz Kayserispor Tesisleri 2. Etap 7 Temmuz - 15 Temmuz Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 3. Etap 17 Temmuz - 24 Temmuz Kayserispor Tesisleri 4. Etap 25 Temmuz - 2 Ağustos Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Hazırlık maçlarının programı daha sonra açıklanacaktır" denildi.