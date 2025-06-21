Kayserispor’un yeni teknik direktörü Markus Gisdol çiçeklerle karşılandı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR’un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Kayserispor’da Sergej Jakirovic ile yolların ayrılmasının ardından Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı kulübün yeni teknik direktörü Markus Gisdol bugün havayolu ile Kayseri’ye geldi. Gisdol’u havalimanı çıkışında çok sayıda taraftar tezahüratler ve çiçeklerle karşıladı. Havalimanı terminalinden Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın ve Kulüp Müdürü Kemal Onur Köroğlu ile çıkan Gisdol karşılama ile ilgili olarak, “Çok sıcak bir karşılama, çok teşekkür ederim. Hiç beklemediğim kadar güzel bir karşılama oldu. Teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir çalışma süreci geçireceğiz” dedi. (DHA)

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