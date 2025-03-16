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Kayseri’ye fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 14:27
  • Giriş: 16.03.2025 14:27
  • Güncelleme: 16.03.2025 14:27
Kaynak: İHA
Kayseri’ye fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Pazartesi günü kuvvetli rüzgar beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde yarın (pazartesi) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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