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Kayseri’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Ajans Haberleri
  • 23.12.2024 17:01
  • Giriş: 23.12.2024 17:01
  • Güncelleme: 23.12.2024 17:01
Kaynak: İHA
Kayseri’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri’de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde rüzgarın güney ve güney doğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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