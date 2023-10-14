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Kayseri’ye kuvvetli yağış uyarısı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 16:00
  • Giriş: 14.10.2023 16:00
  • Güncelleme: 14.10.2023 16:00
Kaynak: İHA
Kayseri’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri’de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 15.10.2023 (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Kayseri’nin doğu ilçelerinde (Akkışla, Bünyan, Develi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

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