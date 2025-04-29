Kayseri’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kayseri’nin bazı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirilereki yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Son alınan radar ve uydu verileri ile birlikte yapılan değerlendirmelere göre; Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Bünyan, Akkışla, Sarıoğlan çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak ‘kuvvetli’ olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.