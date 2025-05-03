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Kayseri’ye şiddetli yağış uyarısı

Ajans Haberleri
  • 03.05.2025 13:34
  • Giriş: 03.05.2025 13:34
  • Güncelleme: 03.05.2025 13:34
Kaynak: İHA
Kayseri’ye şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son radar ve uydu değerlendirmelerine göre: Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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