Kayyım yönetimindeki belediyeden scooter şirketleri ve kullanıcıları hakkında suç duyurusu kararı

Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi, "izinsiz faaliyette bulunarak trafik ve yaya güvenliği" gerekçesiyle scooter şirketleri ve kullanıcıları hakkında Batman Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Belediye, ayrıca, kaldırımlara park edilen 15 scooterı toplattı.

Batman Belediyesi, kaldırımlara park edilen 15 scooterı toplatıldı, scooter şirketleri ve kullanıcıları hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi, scooter kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "izinsiz faaliyette bulunarak trafik ve yaya güvenli" gerekçesiyle Batman il sınırları içerisinde, 27 Eylül 2023 tarihi itibari ile hiçbir firmaya izin verilmediğinin altı çizildi.

Yetkililer, faaliyette bulunma izni olmaksızın scooter kullanan veya pazarlayan tüm şahıslara ve firmalara idari işlem uygulanacağını ve adli makamlara da suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Belediye açıklamasında şunlara yer verildi:

“Batman Valiliği ve Batman Belediyesinin herhangi bir izni ve onayı olmadan yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kaldırımlarda ve parklarda bulunan ağaç, aydınlatma direkleri ile trafik uyarı levhalarına bağlanan ve kaldırım işgaline sebep olan 15 scooter da Zabıta Müdürlüğü tarafından toplatıldı.”