Kayyum 3 bina hariç her şeyi satmış

Haber Merkezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, Mezopotamya Vakfı’nın İskenderpaşa Konağı’nda düzenlediği 10. yıl etkinliğine katıldı. Burada konuşan Hatun, belediyede 8 yıllık kayyum döneminde yaşananları anlattı.

“Kayyumlar psikolojik tahribattan tutun, dil, sanat, kültür ve ekonomi alanına kadar büyük bir tahribat yapmışlar” diyen Hatun, “Borçları açıkladık. Bunlar dil, kültür, sanat ve kadın alanlarındaki tahribata nazaran yüzde bir bile değil. Kayyum meselesi sadece talan ve yağma meselesi değil, dil, kültür ve sanat kıyımıydı aslında. Politikalarının yüzde 90’nını bu yönde yürütmüşler. Şimdi belediye hizmet binası, DİSKİ binası ile Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi dışında hiçbir taşınmazı bırakmamışlar. Avukatlarımız bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Teker teker hepsini geri alacağız” dedi.