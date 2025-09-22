Kayyum 7 ayda 100 taşınmazı satışa çıkardı

Haber Merkezi

Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu Ozan Balcı, 7 ayda muhammen bedeli 2 milyar TL’yi bulan 100 taşınmazı satışa çıkardı. Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum Ozan Balcı, satışını sürdürdüğü taşınmazların muhammen bedeli 2 milyar TL’yi buldu.

MA’nın haberine göre 7 ayda satışa çıkardığı 100 taşınmazın muhammen bedeli, 2 milyar TL’yi aşan kayyım, son olarak, Edremit ilçesinin Eskicami ve Yenicami mahallelerinde belediyeye ait 19 taşınmazı, 240 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. Arsaların satış bedeli en düşüğü 7, en yükseği ise 26 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu ihaleyle, kayyımın göreve getirildiği 7 ayda yapacağı 5’inci ihale olacak.

Vali Balcı, bugüne kadar muhammen bedeli yaklaşık 2 milyar TL’yi bulan 100 taşınmazın satışına imza attı. Belediye daha önce yine Edremit’te bulunan 47 taşınmazı toplam 929,3 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. Taşınmaz satışlarının iptali için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) dava açmaya hazırlanıyor.

CHP Van İl Başkanlığı ise daha önceki satışlara "Belediyeye ait taşınmazlar birer birer özelleştiriliyor. Kayyum yönetimi, halkın malını elden çıkarıyor" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) taşınmaz satışını "siyasi hesaplarla yapıldığı" değerlendirmesi yapmıştı.

Daha önceki Wan Belediye Büyükşehir Belediyesi kayyımı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde 2 milyon 120 bin TL’ye şal, 721 bin TL’ye ise çikolata aldığı ortaya çıkmıştı. Kayyımın, ayrıca Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na 12 bin 636 TL’ye altın, 30 bin TL’ye mal olan ikramlık paketi ve 147 bin TL’lik kırtasiye malzeme alımı yaptığı da ortaya çıkmıştı.