Kayyum, Ahmet Özer dönemini sıfırlıyor: 31 Mart seçiminden sonraki paylaşımlar kaldırıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atanması sonrası bir hamle de belediyenin sosyal medya hesaplarına geldi.

Özer'in 30 Ekim'de tutuklanmasının ve 31 Ekim'de Can Aksoy'un kayyum olarak atamasının üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden belediyenin X (Twitter) hesabından, 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki tüm paylaşımların kaldırıldığı görüldü.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın atamayı duyurması sonrası Esenyurt Belediyesi hesaplarından, kayyum Can Aksoy'un fotoğrafıyla birlikte göreve başladığı duyurulmuştu.

Yoruma kapatılan paylaşım tepkilere neden olmuştu.

ÖZER'İN FOTOĞRAFLARI BİLBOARDLARDAN KALDIRILMIŞTI

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan Can Aksoy'un talimatı üzerine, Ahmet Özer’in fotoğrafları ve CHP duyuruları bilboardlardan kaldırılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yerine kayyım olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un ilk icraatı, makam koltuğuna oturup fotoğraf çektirmek ardından da Ahmet Özer’in belediyede ve bilboardlarda bulunan fotoğraflarının kaldırılması talimatını vermek oldu" demişti.