Kayyum atadığı belediyeleri kaybetti

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki nöbete CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da katıldı. Karabat, Marmara Cezaevi’nde bulunan Ahmet Özer’e selam yollayarak başladı.

Karabat, "AKP iktidara geldiğinden bugüne kadar atadığı kayyumlarla 11 milyon 202 bin seçmenin iradesini gasp etti. Bu gasplardan sonra girdiği ilk seçimlerde tesadüfe bakın ki yaptığı uygulamaların haksızlığını gösterecek şekilde kayyum atadığı belediyelerin tam yüzde 90’ını kaybetti. Bu bile kayyum uygulamasının ne kadar haksız olduğunu, insafsız olduğunu gösterir. Hükümet kayyum hamleleriyle bir yere varamaz. Bu halk iradesine sahip çıkmaya devam edecek. Yılmayacağız" dedi.