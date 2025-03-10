Kayyum atamakla süreç asla başarıya ulaşamaz

Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Van’da düzenlenen 8 Mart mitingine katıldı.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, “Biz, demokratik siyasetin önünün açılması için yıllardır büyük bir mücadele verdik. Şimdi bu süreçle birlikte demokratik siyasetin yolu ardına kadar açılmak zorundadır. Elbette ki demokratik siyasetin yolunu açarken bir ilin iradesini gasp etmekle olmaz. Bir ilin belediye başkanlarını görevden almakla, kayyum atamakla olmaz. Van sokaklarında kadınların saçlarından tutarak yerlerde sürükleyerek olmaz. Herkes bu hassasiyeti göstermek durumundadır. Bu hassasiyeti dikkate almak zorundadır” dedi.