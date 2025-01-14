Kayyum ataması barış umuduna vurulan darbe

Haber Merkezi

Saray yönetimi kayyum politikasına son sürat devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Mersin İli Akdeniz İlçe Belediyesi’ne kayyum atamasını duyurdu. Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırılarak yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener kayyum olarak atandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ocak Cuma günü Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı (eş başkan) Nuriye Arslan ile meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna aykırılık’, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından polis tarafından gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Başkan Hoşyar Sarıyıldız yerine yapılan görevlendirme duyuruldu. Soruşturma kapsamında DEM Parti Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan dün tutuklandı. ‘‘İçişleri Bakanlığı’nın X hesabından yapılan açıklamada Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldığı ve yerine geçici olarak görevlendirilme yapıldığı açıklandı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediyesi’ne kayyum olarak atandı.

Akdeniz Belediyesine kayyım atanmasına karşı yapılan protesto eyleminde konuşan siyasetçiler ‘‘birlikte mücadele" mesajı verdi. Özgür Çocuk Parkı’nda yapılan protesto eylemine, DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Açıklamada, ‘‘Kayyum rejimi halk iradesine bir darbedir’’ pankartı açılırken, sık sık ‘‘Hırsız kayyım istemiyoruz’’ ve ‘‘Kayyum darbedir darbelere hayır’’ sloganları atıldı.

TÜRKİYE HALKLARININ SİYASİ İRADESİNE TEHDİT

DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Bedriye Kuş, ‘‘Arkadaşlarımız hukuksuz gerekçelerle tutuklandı. Bu hukuksuz kararı asla tanımıyoruz ve buna karşı sonuna kadar direneceğiz’’ dedi. Kürt sorununun çözümünün konuşulduğu bir dönemde kayyumun atandığına dikkati çeken Bedriye Kuş, ‘‘Bütün ülkede barış umudunun yükseldiği bir eşikte iktidar, kayyım darbesini faşizmin bir yönetim aparatı olarak kullanmaya devam ediyor. Bir halklar ve inançlar bahçesi olan Akdeniz’e kayyım atanması demokratik, toplumcu ve kadın özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın Türkiye halklarıyla buluşmasını engelleme amaçlıdır’’ ifadelerini kullandı.

Kayyumun ‘‘barış umuduna vurulmak istenen bir darbe’’ olduğunu söyleyen Bedriye Kuş, "Bir kez daha demokrasi ve halk iradesine yapılan bu alçakça saldırıyı lanetliyoruz. Bu tam anlamıyla bir irade gaspıdır, bir siyasi darbedir. Kayyum rejimi, sadece Kürt halkının değil, tüm Türkiye halklarının siyasi iradesine yönelik bir tehdittir’’ diye konuştu.