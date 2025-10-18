Kayyum atanan Atış İnşaat mağdurlarından eylem: Tüm planımız alt üst oldu

Konkordato ilan ettikten sonra "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3 şüphelinin tutuklandığı Atış İnşaat’ın mağdur ettiği yurttaşlar eylem yaptı.

Atış İnşaat’ın konkordato ilan etmesinin ardından mağduriyet yaşadıklarını belirten yaklaşık 300 kişi, satış ofisi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Saliha Göker, 16 Haziran'da firmanın konkordato ilan etmesinin binlerce vatandaşın hayatını derinden etkilediğini belirtti. Göker, dişinden tırnağından artırarak ev sahibi olma hayali kuran 3 bin 500 hak sahibinin ve yüzlerce tedarikçinin bu belirsizlik içinde büyük bir buhran yaşadığını kaydetti.

Farklı projelerde benzer mağduriyetlerin olduğunu vurgulayan Göker, şöyle konuştu:

"9 projenin hiçbirinin teslim edilmemiş olması, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve satış sonrası ortaya çıkan sorunlar yumağı, vatandaşların güvenini sarsmış, yaşam planlarını altüst etmiştir. Bazı projelerin ruhsatlarının iptal edildiği veya hiç alınmadığı, bazı arsaların konkordato ilanından hemen önce 3. şahıslara devredildiği, bazı projelerin ise arsası kendi mülkiyetinde olmasına rağmen proje yapılıp maket üzerinden satış yapıldığı iddiaları mevcut."

Göker, pek çok kişinin mağdur olduğunu dile getirdi.

Toplanan kalabalık, basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri siyah balonları uçurdu.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da Atış İnşaat 16 Haziran'da konkordato ilan etmiş, 15 Eylül günü ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firma yetkilisi 5 kişi gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, A.A. ve E.T. tutuklanmış, M.A. ve V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkullere, araçlara, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuş, bu kişilere ait 2 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca kayyum atanmıştı.

Şirketin özellikle Smart ve Babylon projeleri üzerinden binlerce aileyi mağdur ettiği iddia edilmişti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, şirketin konkordato ilanından sonra da daire satışlarına devam ettiğini iddia etmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi AKP yönetimindeyken şirketle protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında Ardgerme Köprü ve Bağlantı Yollarının yapılması için Atış Yapı'ya yetki verilmişti.