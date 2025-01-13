Kayyum atanan Batman Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor

EMEK SERVİSİ

Batman Belediyesi’nde kayyum ataması ile başlayan işçi kıyımı devam ediyor.

Kayyum atamasının ardından işlerine son verilen işçilerin sayısı dün 40'a ulaştı. 2024'ün son gününde 20 işçinin işine son veren kayyumla yönetilen Batman Belediyesi, önceki gün aralarında 15 yıllık çalışanların da bulunduğu 20 işçiyi daha işten çıkardı.

İşçilerin Genel-İş Sendikası şube binasında başlattıkları nöbet, 11'inci gününde devam ederken DİSK Genel-İş Sendikası Batman Şube Eşbaşkanları Narin Erol ve Çekdar Özlük de işçilerin nöbetine ilişkin açıklama yaptı.

Eşbaşkan Narin Erol, açıklamasında “İşlerine son verilen ilk 20 kişi için on gündür sürdürdüğümüz mücadelede bunlara yenilerinin ekleneceği kaygısını kamuoyuyla paylaşmıştık. Kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bugün görüyoruz. Bu mücadelemizde Sendika ve işçiler yalnız bırakıldığı sürece ne işten atmalar bitecek ne de belediye işçileri işlerine huzur içinde gidebilecek. Vicdan sahibi tüm kesimlere sesleniyoruz. Gelin bu işçi kıyımını birlikte durduralım” diye konuştu.