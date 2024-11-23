Kayyum atanan Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı

Dün akşam kayyum atanmasının ardından DEM Partili Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı verildi.

Seyit Rıza Meydanı'nda açıklama yapan Birsen Orhan, "Beni ifadeye çağırdılar, olur da gözaltına dahi alsalar mücadeleye devam edin" dedi.

Orhan’ın avukatı ile birlikte ifade vermeye gideceği öğrenildi.

Bianet’e konuşan Orhan, kendilerine resmi bildirim yapılmadığını fakat bir gözaltı kararı olduğu bilgisini edindiklerini söyledi.

DEM Partili Dersim Belediyesi'ne ve CHP'li Ovacık Belediyesi'ne dün akşam kayyum atanmıştı.