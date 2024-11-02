Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde üst düzey isim istifa etti

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nde kamu ve özel teşebbüse ait hizmetlerde yönetici olan Ali Gökmen "Kayyumla müzakere olmaz, mücadele olur" diyerek istifa etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla çarşamba gece yarısı tutuklandı. Özer’in tutuklanmasının ardından yerine, bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığından İstanbul Vali Yardımcılığına getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

Kayyum uygulamasına CHP ve DEM Parti başta olmak üzere muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarından büyük tepki geldi.

Kayyum atanması sonrası belediyeden ilk üst düzey istifa geldi. Esenyurt Belediyesi'nde kamu ve özel teşebbüse ait hizmetlerde yönetici olarak görev alan Ali Gökmen, sosyal medya hesabından "Kayyumla müzakere olmaz. Kayyumla mücadele olur" diyerek istifa etti.

"MİLLETİN İRADESİNE İPOTEK KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Gökmen’in yazılı açıklaması şöyle:

"1950'den bu yana her seçim kaybettiklerinde aynı planı sahneye koymaya çalışıyorlar. Sandıkta kaybettiklerini, yargı aracılığıyla geri almak, bunun için milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar. Milletin onlara vermediği yetkiye, siyasi güdümlü mahkemeler aracılığıyla, kayyumla ulaşmak istiyorlar. Biz kardeşliğin sevgisinin tüm kötülükleri bertaraf etmesi için yıllardır Esenyurt'tayız. Biz dayanışmanın, demokrasinin, milletin seçme özgürlüğü hakkını muhafaza etmek için buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Kayyumunuz da bir gün gidecek, biz yine burada Esenyurtlularla birlikte mücadele etmeye, kentimize hizmete devam edeceğiz.

"UTANÇ VERİCİ UYGULAMA"

Onlar çatışmadan, kutuplaşmadan, kavgadan, kaostan yanalar. Onlar bu milletin bir tek güne huzurla uyanmasından, birbirine gülümseyerek ‘günaydın’ demesinden bile rahatsız olurlar. Ama biz buna teslim olmayacağız. Esenyurt'un korkuya, baskıya, kaosa teslim olmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin çürütülmesine, halkımızın iradesine ipotek konulmasına, kayyum uygulamasının halkımızın kararını ezmesine seyirci kalmayacağız. Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Yapamayacaksınız. Hukuk görüntüsü altında yaptıkları bu utanç verici uygulamanın altında kalacaklar.

"SİYASİ GÜDÜMLÜ YARGI KARARLARI"

Bizi ne mahkemeler, ne yasaklar, ne tehditler ne de kumpaslar durdurur. Milletin sözünün yeniden başladığı, milletin sesinin yeniden çıktığı yerde, muktedirin zulmü bitecek. Biz, milletin egemenliğini kayıtsız şartsız kabul ediyor ve hodri meydan diyoruz. Siyasi güdümlü yargı kararlarının arkasına saklanmadan, kayyumlardan medet ummadan, halkımızın temiz ve ak oylarına, iradeye ipotek koymadan mertçe yarışmak için bir kez daha, bin kez daha hodri meydan!"