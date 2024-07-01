Kayyum atanan Hakkari Belediyesi'nde DEM Partili Meclis üyelerine polis engeli

DEM Partili Hakkari Belediye Meclis Üyeleri, gündem maddelerini belirlemek ve toplantı yapmak için gittikleri hizmet binasına polis tarafından alınmadı. Meclis üyeleri, engellemeye ilişkin tutanak tuttu.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 3 Haziran'da kayyum atanan Hakkari Belediyesi'ne giden DEM Partili meclis üyeleri, polis engeliyle karşılaştı.

MA'nın haberine göre; Meclis üyeleri, Temmuz ayı meclis toplantılarının gündemini oluşturmak için belediye binasına gitti. Ancak, belediyenin giriş kapısında polis tarafından durduruldular.

Hizmet binası kapısında engellenen meclis üyelerine polis, “Biz şimdi sorduk, belediye meclisi toplanmayacakmış. İçeride özel ve kişisel fatura ödeme gibi işlemleriniz var ise geçebilirsiniz” dedi. Meclis toplantısının alınmamasına karşı özel kalem ile görüşme talebinde bulunan meclis üyelerine polis, “Özel kalem şu an müsait değil. Görüşme durumununuz yok” diyerek talebi reddetti.

Belediye Meclis üyeleri yapılan engelleme ve meclis üyelerinin toplantı kararını engelleme durumuna ilişkin içeriye geçerek tutanak tuttu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı kararıyla Hakkari Belediyesi'ne 3 Haziran'da kayyum atandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış’a ise, 10 yıldır devam eden bir davada 19 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutuklandı. DEM Parti'den belediye meclis üyeliğine seçilen isimler ise 7 Haziran’da kayyum yönetimini reddederek belediye eşbaşkan vekilini seçti. Belediye meclisi, Belediye Eşbaşkanı olan Viyan Tekçe’yi vekil olarak belirledi.