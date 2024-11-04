Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi abluka altında: Ahmet Türk'ten açıklama

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası, polis barikatları ile abluka altına alındı.

Belediye binası önüne yığılan polisler, halkı binadan uzak tutmaya çalışıyor. Alana gelen seçmenler barikatları aşmaya çalışıyor.

Yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Ahmet Türk de alanda. urada kısa bir açıklama yapan Türk, şunları söyledi:

"BELEDİYEMİZ İŞGAL EDİLMİŞ VAZİYETTE"

"Belediyemiz işgal edilmiş vaziyette. Halkın iradesinin gaspıyla belediyeyi ele geçiren bir durumla karşı karşıyayız. Halkın tepkisi ortada. Biz demokratik mücadelemize devam edeceğiz. 7 sene önce Siirt'te yaptığım bir konuşmayı gerekçe göstermişler. Daha önce takipsizlik kararı verilmiş. Burası işgal edildi ve insanlarımız protesto ediyor. Halk iradesini gasbeden anlayışa karşı tepkilerini ortaya koyuyor. Bu görüntüler normalleşmenin ne olduğunu açık şekilde gösteriyor.

Eşyalarımızı bile binadan alamadık. Belediyenin içi polislerle doldurulmuş. Bu ülkede bunun bu şekilde daha fazla devam etmeyeceğine inanıyorum. inanıuyotum. Halk iradesini elbette buna karşı tepkisini sandıkta ortaya koyacaktır. Açılım dediği buysa bu açılım değil. Halkın ortak demokratik değerlerde buluştuğu bir ülke özlemiyle siyaset yapıyoruz. Bunun için varız. İktidar bu davranışıyla demokrasi sorununu da Kürt sorununu da çözmeye niyeti olmadığını ortaya koymuştur."

ÖZGÜR ÖZEL, MARDİN VE BATMAN'A GİDECEK

Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öğleden sonra Batman ve Mardin'e gideceğini de açıkladı. Türk, "Saat 3'te İstanbul'dan aksilik olmazsa Batman'a inecek, Batman uçağında yer bulmuşlar. Saat 5 gibi burada olmaları bekleniyor" ifadelerini kullandı.