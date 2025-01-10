Kayyum atanan muhtara hapis cezası

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmadere Köyü Muhtarı Şahismail Güyük hakkında açılan davada karar duruşması görüldü.

68 kuşağının önderleri Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya’nın fotoğraflarını sosyal medyasında paylaştığı için ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan hakkında dava açılan Şahismail Güyük, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karara tepki gösteren Güyük “Karara itiraz edeceğim, ben bu cezayı alacak bir suç işlemedim” dedi. Cumhuriyet’e konuşan Güyük, şu ifadeleri kullandı: “Hakkımı alana kadar hukuksal mücadelemi sürdüreceğim. Ben yoksul bir ailenin çocuğuyum, sosyal medyamda paylaştığım kişiler de sevdiğim, saygı duyduğum 68 kuşağının önderleridir. Ben dünyaya soldan bakan, sosyalist bir kişiyim, dünya görüşüm bu yönde olduğunu söyledim. Mahkemede 68 kuşağının önderlerinin fotoğraflarını paylaştığım için değil, Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi, Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına bağlanmayı reddettiğim için yargılandım, muhtarlık görevinden uzaklaştırıldım ve bu cezayı aldım.”