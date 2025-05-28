Kayyum atanan Papara'dan açıklama

"Yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla el konulan ve kayyum atanan Papara, "Bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

Papara Elektronik Para AŞ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve operasyonun ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, sürecin ilgili kurumlarla birlikte yürütüleceği belirtilerek "Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır" denildi.

GÖZETİM VE DENETİM FAALİYETLERİ SÜRECEK

Kullanıcıların ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonlarının bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altında olduğu ifade edilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir."

NE OLMUŞTU?

"Yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla 27 Mayıs'ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Papara Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere, toplam 8 şirkete el konulmuştu. El koyulan şirketlere kayyum atanmıştı.

Merkez Bankası, Papara'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada, "Ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak" denmişti.