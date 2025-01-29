Kayyum atanan Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri de yasaklandı

Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kayyum kararına değinilmeden kararın"meydana gelebilecek muhtemel toplumsal hareketliliğin önlenmesi amacıyla" alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile bu kurumlarının gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin ayrıca kanunsuz şekilde yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliğe katılmak üzere toplu veya münferit şekilde ilimize gelecek araç ve şahısların il sınırlarına girişlerinin, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddeleri gereğince 29 Ocak'tan 7 Şubat saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır."

SİİRT'E DE KAYYUM ATANDI

Gazeteci olarak çalıştığı dönemde hakkında 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla dava açılan DEM Parti'li Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, dün Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Sofya Alağaş'a verilen cezanın ardından belediyeye Vali Kemal Kızılkaya'yı kayyum olarak atadı.

31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 DEM Parti'li belediyeye kayyum atandı.

DEM Parti’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Siirt Belediye Eş Başkanımız Sofya Alagaş’a verilen 6 yıl 3 aylık cezanın ardından bugün de sabahın erken saatlerinde Siirt Belediyemiz iktidar tarafından gasp edildi ve kayyum atandı. Böylece 31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 belediyemiz gasp edilmiş oldu” denildi.