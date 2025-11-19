Kayyum atanan şirketler artıyor

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere bir dizi organize suç faaliyeti suçlmasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eş zamanlı operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini; bunlardan 26’sının gözaltına alındığını, şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konulduğunu duyurdu. Şirkete mahkeme kararıyla TMSF kayyum atandı.

155 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

MASAK tarafından yapılan analizlerde; IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma–çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında ‘bet’, ‘bahis’, ‘oyun’, ‘kumar’, ‘dolandırıcı’ gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Yasa dışı bahis", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında dijital ödeme kuruluşu olan Papara’ya da kayyum atanmıştı.

KAPALIÇARŞI’YA UZANMIŞTI

İstanbul’da Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden yasa dışı bahis, forex ve çeşitli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla 76 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık ve MASAK raporlarına göre paravan şirketler üzerinden yürütülen sistemde, suç gelirleri bankalar ve ödeme kuruluşları aracılığıyla yasal görünüme kavuşturuluyordu. Şüphelilerden 26’sı tutuklanırken 36’sı adli kontrolle serbest bırakıldı; 12 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

GRİ LİSTE ÖNCESİ

Tüm bu operasyonların gri liste incelemesi öncesi gelmesi ise dikkat çekti. Kara para aklama (KA) ve terörizmin finansmanıyla (TF) mücadelede uluslararası standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin geçen yıl gri listeden çıkmasının ardından yeni bir değerlendirme süreci için ülkeye geliyor. 5. tur değerlendirme raporu kapsamında gerçekleştirilecek bu ziyaret, Türkiye’nin gri listeden çıktıktan sonraki performansını ve uygulama etkinliğini mercek altına alacak.