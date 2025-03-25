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Kayyum atanan Şişli'de Resul Emrah Şahan afişleri indiriliyor

Kayyum atanan Şişli'de, seçimi yüzde 66.5 oyla kazanan ancak tutuklanarak cezaevine sevk edilen Resul Emrah Şahan'ın afişleri indiriliyor.

Güncel
  • 25.03.2025 16:09
  • Giriş: 25.03.2025 16:09
  • Güncelleme: 25.03.2025 16:26
Kaynak: Haber Merkezi
Kayyum atanan Şişli'de Resul Emrah Şahan afişleri indiriliyor

CHP'den aday olarak seçimi yüzde 66,5 oyla kazanan ancak İBB'ye düzenlenen operasyonda 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın yer aldığı afişler ilçeden toplatılıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil tutuklanan 50 kişi arasında yer alan Resul Emrah Şahan yerine Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının afişlerinin toplatılmasını istemişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır" şeklinde yanıt vermişti.

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