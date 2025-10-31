Kayyum atanan TELE 1'de çalışanların istifası ardından Merdan Yanardağ'dan mesaj

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kayyum atanan TELE 1'de çalışanlar istifa etti.

Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, TELE1 çalışanlarına mesaj gönderdi.

Yanardağ, mesajında, "Hepinize emekleriniz için,yol arkadaşlığınız için tek tek teşekkür ediyorum. Kalbimde özel bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Emeklerinize, 9 yıllık birikimimiz 5. sınıf bir kumpasla el koyma yoluna gittiler. Bu girişim düşünce basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir saldırıdır" dedi.

"Bundan sonra nasıl hareket edileceğini bütün arkadaşlarım kendi özgür iradeleri ile tek tek veya topluca kararlaştırsın" diyen Yanardağ, "Ayrılanlar gibi kalacak olanların da kalbimdeki yeri değişmeyecektir. 'İhanet' olmadığı sürece sorun yoktur, tek kabul edemeyeceğimiz bu olabilir" ifadelerini kullandı.

Merdna Yanardağ'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili Tele1 çalışanları, Birlikte Türkiye basın tarihinin hiçbir zaman unutamayacağı büyük bir başarıya imza attık. Medyanın sermaye bileşeninin değiştiği, gazetecilerin ikinci plana atıldığı bir yayıncılık ortamında gazetecilerin kurduğu, yönettiği ve ürettigi Tele1’i büyük imkansızlıklara karşın engelleri tek tek aşarak geniş kitlelerle buluşturduk. Halktan yana cumhuriyetçi, aydınlanmacı ve toplumcu bir yayıncılığın mümkün olabileceğini gösterdik. Hiçbir güç odağı ve sermaye grubuna bağlı olmadan yayıncılık ve gazetecilik yapabileceğini kanıtladık.

Bir medya kuruluşunun bağımsız olabileceğini gösterdik. Sonra Tele1, Türkiye’nin en etkili ve en çok izlenen televizyon kanallarından biri haline geldi. Biz bu başarıyı sizlerin büyük özverisi ve birikimi; halkın, izleyicilerimizin ve dostlarımızın desteği ile gerçekleştirdik. Bu yanıyla deyim uygunsa “mucize” yarattık.

Hepinize emekleriniz için,yol arkadaşlığınız için tek tek teşekkür ediyorum. Kalbimde özel bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Emeklerinize, 9 yıllık birikimimiz 5. sınıf bir kumpasla el koyma yoluna gittiler. Bu girişim düşünce basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir saldırıdır. Dahası kapitalizmin kurallarına ve ahlakına bile aykırı bir tertiptir. Çünkü değeri milyonlarca dolarla ölçülen Tele 1’e yönelik bu yağmalama girişiminin hiçbir zaman kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Bu tertip de bozulacak ve bu zulme boyun eğmeyeceğim.

Bundan sonra nasıl hareket edileceğini bütün arkadaşlarım kendi özgür iradeleri ile tek tek veya topluca kararlaştırsın. Ayrılanlar gibi kalacak olanların da kalbimdeki yeri değişmeyecektir. “İhanet”olmadığı sürece sorun yoktur, tek kabul edemeyeceğimiz bu olabilir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın yeniden Tele1 gibi hatta Tele1’den daha büyük kurumlar yaratacağız ve yeniden birlikte olacağız hepinizi çok seviyorum, yolunuz açık olsun."