Kayyum atanan TELE 1'de maaşların geciktiği iddiası

Kayyum atanan TELE 1'de maaşların ödenmediği iddia edildi.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yanardağ'ın gözaltına alındığı 24 Ekim günü, henüz ifadesine bile başvurulmadan, oğlu Alp Yanardağ'ın üstüne olan TELE 1'e kayyum atanmıştı.

TELE 1 çalışanlarından Ömer Ödemiş'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda kayyumun maaşları normal gününde ödemediğini ifade etti. Ödemiş şu paylaşımı yaptı:

"Tele1 de Kayyum önce maaşlar engeç, o ayın ilk 5 günü yatardı. Bu gün ayın 7'sı, maaşlardan haber bile yok. Çalışanları mağdur ettiniz... Herkesin planlı ödemesi var.. Hani yönetecektiniz ya siz.. Bekliyoruz..."