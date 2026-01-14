Kayyum atanan TELE 1’den reklamlar: "Moral veren hikayeler"
24 Ekim’de TMSF tarafından kayyum atanan ve aynı gün Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınıp tutuklanan TELE 1’e ait reklamlar, bugün İstanbul’daki metro istasyonu reklam panolarında yer aldı.
İstanbul’daki bir metro istasyonunda, kayyum yönetimine devredilen TELE 1’e ait reklam görüntüleri dikkat çekti. 24 Ekim tarihinde TMSF tarafından kayyum atanan TELE 1'in, önümüzdeki dönemde yayınlamayı planladığı içeriklere ilişkin tanıtımların metro istasyonlarında yer aldığı görüldü.
Reklam panosunda, TELE 1’in kayyum yönetimi altında hazırladığı yeni yayın içeriklerine dair başlıklara yer verildi.
Video görüntülerde “zamana meydan okuyan diziler”, “moral veren hikayeler” ve “heyecanlandıran geziler” gibi ifadeler öne çıktı.
TELE 1’e 24 Ekim’de kayyum atanmış, aynı gün kanalın Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Yanardağ, gözaltı işleminin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.