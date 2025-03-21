‘Kayyum atanırsa giremez’

CHP’nin idari MYK üyelerinden oluşan A Takımı, hem Ekrem İmamoğlu’na yönelik süreci hem de kurultaya yönelik soruşturma sürecini CHP Genel Merkezi’ndeki demokrasi nöbetinde yakından takip ediyor.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik şaibe iddiaları doğrultusunda Ankara’da başlatılan soruşturma süreci ile birlikte İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik yargı süreci de ilerliyor. Yargı süreçlerini yakından takip eden CHP’de, “İlk olarak il kongresinin iptalini sağlamaya çalışacaklar. Oradan çıkan bir hukuksuz karar, Ankara’ya, büyük kongreye taşınmak isteniyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

Bazı CHP yöneticileri, “Olmaz dediğimiz her şeyi yapıyorlar” diyerek kurultayın iptal edilmesi durumunda yeni yapılacak kurultayın, CHP’nin daha da güçlenmesini sağlayacağının altını çiziyor. CHP kaynakları, yargının yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da kurultaya yönelik iptal kararı alabileceğini belirtiyor. Ankara’da, “CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı YSK eliyle değil, Asliye Hukuk Mahkemesi yoluyla iptal edilecek” iddiası da gündeme geliyor.

CHP kurmayları iddialara yönelik, “Eğer CHP’ye kayyum atamaya kalkılırsa o kayyumu parti binamıza sokmayız. Yalnızca 1,7 milyon CHP üyesi değil, Cumhuriyet’e sahip çıkan on milyonlarca vatandaş CHP Genel Merkezi’nin kapısında etten duvar olur, kayyum içeri sokulmaz” ifadelerini kullanıyor.

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DAYANIŞMA SANDIĞI

CHP’de, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim, tüm yurttaşlara açıldı. CHP üyeleri için il ve ilçe örgütlerine kurulacak sandıkların yanına, “Dayanışma Sandığı” adı verilen sandıklar konulacağı bildirildi. CHP Genel Merkezi, oy vermek isteyen yurttaşlar için fazladan pusula bastırdı. Pusulaların tasarımı da “Mevcut pusulaların yetmediği durumlarda basılması” için örgütlere gönderildi.

CHP ayrıca bugün kendileri tarafından yönetilen 14 büyükşehir ve 21 ilde saat 20.30’da miting düzenleyecek. İllere gönderilen belediyelerin olmadığı kentlerde de protesto ve eylemlerin yapılması istendi.