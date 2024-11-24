Kayyum atanmıştı: Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan'a ev hapsi

İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atanan Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturmasının devam etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınarak, yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kayyum olarak atandı.

Kayyum atanmasının ardından Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan, ifade vermek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından savcılığa getirilen Orhan, daha sonra ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan Orhan, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.