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Kayyum atanmıştı: Halfeti Belediyesi de polis ablukası altında

İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum atamasının ardından, Mardin ve Batman'da olduğu gibi Halfeti Belediyesi de polis ablukası altına alındı.

Siyaset
  • 04.11.2024 10:44
  • Giriş: 04.11.2024 10:44
  • Güncelleme: 04.11.2024 10:47
Kaynak: ANKA
Kayyum atanmıştı: Halfeti Belediyesi de polis ablukası altında
Fotoğraf: ANKA

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum atamasının ardından, Mardin ve Batman'da olduğu gibi Halfeti Belediyesi önünde de yoğun güvenlik önlemi alındı.

Halfeti Belediye binası polis bariyerleriyle kapatıldı.

Belediye önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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