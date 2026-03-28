Kayyum balıkçı barınağına çöktü

İlayda Sorku

Antalya Balıkçı Barınağı’nda kayyum atanmasıyla başlayan kriz sürüyor. Üç ayrı davayı kazanan kooperatifler, mahkeme kararlarına rağmen yönetimin kendilerine devredilmediğini açıkladı. Barınaktan yararlanan yüzlerce balıkçı, kayyum yönetiminin hem hukuka aykırı biçimde görevde kaldığını hem de barınağı işlevsiz hale getirdiğini ifade etti.

Antalya’da en az 400 balıkçının yararlandığı barınak, 2019’da imzalanan 10 yıllık kira sözleşmesi kapsamında Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi ve Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi işletmesindeydi. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeyi tek taraflı feshetti ve kooperatifler hakkında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmalar kapsamında kooperatif yöneticileri gözaltına alındı. Ardından 2024 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri barınakta kayyum olarak görevlendirildi.

Kooperatifler açtıkları davalarda hem kira sözleşmesinin devam ettiğini hem de idari işlemlerin hukuka aykırı olduğunu mahkeme kararıyla kanıtladı. Mahkeme, barınağın 2029’a kadar kooperatiflerin işletiminde olduğuna hükmetti. Üç davanın da kooperatifler lehine sonuçlanmasına rağmen kayyum yönetimi görevde kalmaya devam etti.

SERMAYENİN GÖZÜ VAR

peratifi Başkanı Cemal Talas süreci şöyle anlattı: “Bakanlığın sözleşmeyi tek taraflı feshinin ardından 2029’a kadar işletme hakkımız olduğu için mahkemeye taşıdık. Mahkemeden ilk başta yürütmeyi durdurma kararı çıktı, ardından dava ikiye bölündü. Birincisi, kiracılık statümüzün devam edip etmediği üzerine, ikincisi müfettişlerin hazırladığı on beş maddelik idari tanzimlerin yerine getirilip getirilmediği üzerine. ‘Bu 15 maddenin 4 tanesini yerine getirmediniz’ diye mahkemeye taşındı süreç. Mahkeme ilk davada ‘2029’a kadar barınak kooperatiflerin işletimindedir’ diye nihai kararını verdi. İkinci mahkemede de beraat ettik.”

Mahkeme kararlarına rağmen baskının sürdüğünü belirten Talas, “Mahkeme nihai kararını verdikten sonra, burası kooperatiflerin işletiminde devam edecek kararı verildikten sonra rahat vermediler. Sermayenin gözü vardı burada, hiç rahat durmadılar” dedi.

EL ÇEKTİRDİLER

“8 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındım” diyen Talas, “2024’te beni teknik ve fiziki takibe almalarının sebebi barınaktaki bazı şikayetlermiş. Benim rüşvetle yolsuzluk yaptığım üzerine yapılmış şikayetler. Aylarca takiple, MASAK verileriyle ne var ne yoksa araştırıldı.

Hiçbir şey bulunamadığı halde ellerim kelepçeli bir şekilde gözaltına alındım. 15 gün sonra da buraya Bakanlık ‘tedbir amaçlı’ kayyum atadı” diye konuştu.

Kooperatifler Kanunu’na aykırı biçimde kayyum atandığını söyleyen Talas, “Kanuna göre yöneticiler görevden alınsa bile yedek yöneticiler göreve gelir. Mahkemede bilirkişi raporlarında da belirtildi bu. Bakanlık kendi inisiyatifiyle kayyum atayamaz. Ancak burada, yedekler ve asiller olmak üzere herkese imza attırarak buradan el çektirdiler” ifadelerini kullandı.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Barınakta güvenlik ve hizmet sorunlarının arttığını belirten balıkçılar, yakın zamanda yaşanan yangını örnek gösterdi. Talas, yaşanan olayı, “Geçtiğimiz günlerde 3 tane tekne yan yana yandı. Şiddetli yağış ve şimşekli fırtınada yaşandı olay. Biz statik elektrikten, radar aynasından kaynaklanan bir yangın olduğunu sandık. Yangın çıktığında itfaiye zamanında gelemedi çünkü tekneler düzensiz şekilde çekilmişti, kapılar kapalıydı.

Koskoca limanda, Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağında bir kişi görevliydi yalnızca. O da kapıda. Akşam Valiliğin uyarısına rağmen hiçbir şekilde nöbetçi bırakılmamış. Teknesi yanan balıkçılar da, barınak da şu an kaderine terk edilmiş durumda” şeklinde anlattı.

SOYUTLUYORLAR

Kayyum yönetiminin küçük balıkçıları dışladığını belirten Talas, “7 metrenin altındaki teknelerin barınakta durmasını yasakladılar. Daha büyük motor yatların uygun fiyatta burada barınabilmesi için küçük tekneleri buradan soyutladılar. 7 metre altı teknelere 200 bin liradan 700 bin liraya varan cezalar yazıyorlar. İdare eliyle insanları caydırmak için parayla cezalandırıyorlar. ‘Amatör balıkçılar buraya uğramasın, biz büyük motor yatlara yer verelim’ diyerek insanları buradan soyutluyorlar. Orta ve düşük gelirli yurttaşların burada var olma olasılığı kalmadı” diye konuştu.

Balıkçılar, mahkeme kararlarının uygulanmasını ve barınağın yönetiminin yeniden kooperatiflere devredilmesini talep etti.