Kayyum, belediyeye ait 30 taşınmazı satışa çıkardı

Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum, belediyeye ait 30 taşınmazın satışa çıkarıldığını duyurdu.

Geçmişte de belediyeye ait taşınmazların satışa çıkarılması kararı hem yerel hem de ulusal gündemde büyük yankı uyandırırken, bu satışlar kaldığı yerden devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, belediyenin internet sitesinde 30 taşınmazın satışı ile ilgili yapılan duyuruda, satışların 18 Haziran gerçekleşeceği ifade edildi.

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Eskicami ve Yenicami mahallelerinde bulunan, konut, ticaret ve akaryakıt imarlı arsaları kapsayan 30 taşınmaz, 4 milyon TL ile 19 milyon TL arasında değişen muhammen bedellerle satacak.