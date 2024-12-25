Kayyum belediyeyi AKP’lilerle doldurdu

Haber Merkezi

İktidarın seçimde elde edemediği belediyelere kayyumlarla çökme hamlesine tepkiler sürerken Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, belediyeye AKP’lileri doldurdu. Aksoy belediyede 5 başkan yardımcısı, 16 müdür ataması yaptı.

Yapılan atamaların birçoğu AKP’nin İstanbul’da seçimleri kaybettiği belediyelerin eski çalışanları çıktı. Kayyum Aksoy belediye bünyesinde bulunan 4 müdürlüğü de kapattı. Özer’in yerine kayyım olarak atanan Beyoğlu eski Kaymakamı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi’nin idari yapısını ve kadrolarını değiştirmek için düğmeye bastı.

Aksoy kayyum olarak atamasının ardından ilk olarak Özer’in göreve getirdiği başkan yardımcılarını ve müdürleri görevden almıştı. Aksoy, görevden alınan başkan yardımcısı ve müdürleri mesleki uzmanlıklarından uzak birimlerde görevlendirmişti. Aksoy, 5 başkan yardımcısı, 16 müdür ataması yaptı. Aksoy belediyedeki 4 müdürlüğün kapısına kilit vurdu. Aksoy’un yaptığı atamaların, AKP’nin İstanbul’da kaybettiği belediyelerde daha önce görev almış isimlerden olması dikkat çekti. Göreve getirilen isimlerin Esenyurt’u bilmediği, atamaların dışarıdan yapıldığı belirtildi. Aksoy’un, Özer’in projelerini de kendi icraatı gibi anlattığı öğrenildi. Öte yandan Esenyurt’un eski AKP’li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, “Esenyurt’a geri döneceğiz” demişti.

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BAŞKAN YARDIMCISI ATAMALARI

Yusuf Ulutaş - Başkan Yardımcısı: Mali ve İdari Müdürlükler olmak üzere 11 müdürlük bağlandı. AKP İstanbul İl Yürütme Kurulu Üyesi – Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı – 2015 Beyoğlu Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı

Yeşil Aytulum - Başkan Yardımcısı: Sosyal Müdürlükler olarak 5 müdürlük bağlandı.AKP Esenyurt Belde Kadın KollarIarı Kurucu Başkanı, AKP Eski Meclis Üyesi

Ümit Ünal - Başkan Yardımcısı: Fen İşleri ve Park Bahçeler başta olmak üzere 5 müdürlük bağlandı. AKP İstanbul Milletvekili Adayı – 2015

Zekeriye Şanlıer - Başkan Yardımcısı: Sağlık ve Kültür İşleri başta olmak üzere 5 müdürlük bağlandı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti – Siyasetçi, Üsküdar Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı

Nebi Canlı- Başkan Yardımcısı: İmar ve Emlak müdürlükleri bağlandı.