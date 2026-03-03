Kayyum binayı sattı, kütüphane kapandı

Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi ve Sergi Salonu, faaliyet gösterdiği belediye binasının satılarak mülkiyetinin el değiştirmesi nedeniyle, bünyesindeki binlerce eserle birlikte kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Kütüphane, 2021 yılında araştırmacı-yazar Mesut Özcan tarafından, dönemin Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ile imzalanan protokol çerçevesinde kurulmuştu.

Özcan, Türkiye’nin farklı kentlerinden şair, yazar ve siyasetçilerin kişisel kütüphanelerini ve arşivlerini kendi olanaklarıyla toplayarak Dersim'e taşımış; ortaya özgün bir kütüphane ve arşiv modeli çıkmıştı. Bugün gelinen noktada kütüphanede Vecihi Timuroğlu, Adnan Yücel, Prof. Dr. Cevat Geray, Abdullah Nefes, Işıtan Gündüz, Dr. Mehmet Yıldırım, Dr. Ali Nejat Ölçen gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu birçok isme ait kütüphaneler ve kitaplıklar bulunan kütüphanede yaklaşık 50 bin kitap yer alıyor. Kütüphanede ayrıca, farklı ressamlara ait çok sayıda eser de sergileniyor.

BİR KÜLTÜR HAZİNESİ

Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi; şair ve yazarlara ait kütüphaneler ve kitaplıkların yanı sıra mektuplar, fotoğraflar, kişisel eşyalar, video kayıtları ve çeşitli objeleri bünyesinde barındırıyor. Kütüphane, Alevi ve Bektaşi kültürü ile Dersim'in tarihi ve kültürel belleğine ilişkin zengin içerikleriyle dikkat çekiyor.

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan ve akademik çalışmalara kaynaklık eden kütüphane, müze niteliği taşıyan yapısıyla özgün bir kültürel merkez olarak öne çıkıyor.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Kayyum yönenetimindeki Dersim Belediyesi tarafından binanın satılmasına ve kütüphanenin kapanmasına karar verilmesinin ardından açıklama yapan Mesut Özcan, 1 Mart tarihinden itibaren kütüphanenin kapandığını söyleyerek, söz konusu kültürel mirasın Dersim’de kalması gerektiğini vurguladı.

Özcan, başkanı olduğu ve merkezi Dersim’de bulunan Sanat, Edebiyat, Tarih ve Kültür Araştırmaları Vakfı (SETKAV) aracılığıyla kütüphanenin yeniden açmak istediklerini söyleyerek, “Ülkemizin en özgün kütüphanelerinden ve arşivlerinden biri olan bu kütüphane Dersim'de de kalmalı ve yeniden açılmalı. Başta Dersimliler olmak üzere tüm duyarlı kişi ve kurumlara SETKAV ile dayanışma çağrısında bulunuyoruz. SETKAV’ın kütüphaneyi yeniden kurabilmesi için ekonomik desteğe ihtiyaç var. Bu kapsamda ilk etapta Ankara’da bir dayanışma ve bağış günü düzenlenecek. Ardından farklı şehirlerde benzer etkinlik ve sergiler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.