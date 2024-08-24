Kayyum bürokratları gidince yurda çevrildi

Haber Merkezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kayyumlar döneminde il dışından atanan ve kentte ‘‘ithal bürokrat” olarak anılan kişilerin kaldığı misafirhane, kız öğrenci yurdu olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında üniversite eğitimi için il dışından gelen kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek için harekete geçti.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2016’da Eş Başkanlar Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tarafından açılışı yapılan ve kayyumlar tarafından niteliği değiştirilen 136 oda ve 391 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdunu yeniden açıyor. Zemin dâhil 8 kattan oluşan Kız Öğrenci Yurdu’nda, yemekhane, kütüphane, bilgisayar odası, kantin, etüt odası, ütü odaları, çamaşırhane, temizlik odası, sığınak ve teras gibi birimler yer alacak.