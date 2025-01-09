Kayyum darbesine hayır

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki dünkü nöbete CHP Bahçelievler İlçe Örgütü katıldı. Burada yapılan açıklamanın ardından gökyüzüne güvercin bırakıldı.

Partililer yüzlerine Ahmet Özer’in resminin olduğu maskeleri takarken, Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat da temsili demir parmaklıklar arkasında konuşmasını yaptı. Akpolat, “Mesele sadece bir belediye başkanının hukuksuzca görevden alınması değil, mesele halkın iradesine yapılan aleni bir darbedir” dedi.

Akpolat, şunları söyledi: “Tam 71 gün önce sevgili Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, sunulan hiçbir delile, hukuki bir temele dayanmamasına rağmen ansızın görevinden alındı. Kayyum siyaseti, milletin kararını yok saymaktır.”