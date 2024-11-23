Kayyum darbesine karşı Dersim'de yürüyüş başladı

Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasının ardından yürüyüş başlatıldı.

Yeni Yaşam'da yer alan habere göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Dersim ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Ovacık belediyelerine kayyum atanması protesto ediliyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Cevdet Konak, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Sebahat Tuncel, Ezilenlerin Sosyalist Parsisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, ve çok sayıda kişi DEM Parti il binası önünden Seyit Rıza Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşün ardından Seyit Rıza Meydanı’nda açıklama yapılacak.

Yurttaşlar sık sık "Belediyeler bizimdir, kayy"m defol" ve "Berxwedan jiyan e" sloganları atıyor.