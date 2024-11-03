Kayyum darbesine karşı mücadele sözü

Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in yerine kayyum atanmasının ardından muhalefet kanadından tepkiler büyüyor. Adalet Bakanlığı’nın cevap vermemesi sonucunda Silivri’den Avcılar’a taşınan ve CHP’nin yol haritası belirlemek için başlattığı parti kampının ikinci günü tamamlandı.

3 günlük kampın 2’nci günündeki toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, CHP’li milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kampın açılış konuşmasını CHP İl Başkanı Özgür Çelik gerçekleştirdi. Çelik’in ardından CHP Lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeni yol haritasına ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden kampın diğer gündem maddeleri ise siyaset sahnesinde yaşanan gelişmelerin kamuoyu araştırmalarına yansımaları ve İmamoğlu’na açılan ‘Ahmak davası’ oldu.

İMAMOĞLU KUMPASINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Esenyurt’a atanan kayyumun özellikle İmamoğlu üzerinden muhalefeti parçalamaya yönelik bir hamle olduğunun altını çizen CHP kurmayları, Ahmak davası gündemine ilişkin hukuki boyutlarının tartışıldığını ve olası bir engelleme durumunda çizilecek mücadele hattını konuştuklarını dile getirdi.

Davanın istinaf sürecinde olduğunu belirten kurmaylar, siyasi yasak gerektirecek hiçbir hukuki zeminin olmadığını belirtirken olası bir ceza durumunda Yargıtay yolunun da açık olduğunu vurguladı.

Ülke sorunlarının can yakıcı olduğunu belirten kurmaylar iktidarın bu kumpasa geçit vermeyeceklerini halkın erken seçim talebinin büyütüleceğini aktardı.

ESENYURT’TA KAYYUMA KARŞI ADALET NÖBETİ

Öte yandan edinilen bilgilere göre Esenyurt’a atanan kayyuma karşı eylem planının da uygulamaya geçirileceği öğrenildi.

Eylem planına ilişkin de konuşan kurmaylar, Esenyurt’u bir dakika bile boş bırakmayacak şekilde adalet nöbetini başlatacağız. Genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, Parti Meclisi arkadaşlarımızla yani partinin tüm yetkili organlarıyla, yurttaşlarımızla Özer’in tutuklanmasına ve kayyum atamasına karşı örgütlü bir direnişi ortaya koyacağız” ifadelerine verdi.

ÖZER ZİYARETİNDEN SONRA MYK SİLİVRİ’DE TOPLANACAK

Öte yandan daha önce açıklanan ancak bakanlığın cevap vermemesi üzerine ertelenen Özer ziyaretinin pazartesi günü gerçekleştirileceği de öğrenilirken partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da aynı gün Silivri’de gerçekleştirileceği açıklandı.

Toplantının basına açık kısmında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Nereye gitsem ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime her alanda bir çöküş tablosuyla karşı karşıyayız. Herkes sorunlarını ifade ederken, sorunlarının sebebini de çok iyi biliyor. Kimin, hangi uygulamaların ülkemizi böylesi bir sürece taşıdığını çok net ifade ediyorlar. CHP'liler olarak bize sorumluluğumuzu hatırlatıyorlar” dedi.

CUMHURİYET’İ YERLE BİR ETTİLER

İmamoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yaptıkları konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisine ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını da sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu “İktidarlarının devamını her geçen gün başka başka kumpaslar kurarak, sağlamaya gayret ediyorlar. Bizi, cumhuriyetin var oluş sebeplerini yerle bir ederek, milletimizi ülkemizi devletimizi dünyaya sefil ve rezil ederlerken, bunları yaptıkları an tam da bu noktada gereken sözü söylemeyi, gereken soruyu sormayı asla geride bırakmayız. Açıkçası benim konuşmam tam da bu eksendeydi. Bu dava haklılığımızın vesikasıdır” diye konuştu.

YERLİKAYA’YA FETÖ GÖNDERMESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına da değinen İmamoğlu, “10 yıl önceki telefon görüşmesiyle birini terörist ilan eden anlayış, işte o itham açıkçası dün o sözü söyleyen İçişleri Bakanı’nı bumerang gibi döner vurur. 10 yıl önce Fethullah Gülen'e nasıl övgüler düzdüğünü hatırlatayım. 10 yıl önce ‘Türkiye'de Türkçe Olimpiyatları geldiği noktayla maşallahı hak ediyor’ diyen sensin. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden İçişleri Bakanı olan zat sensin. ‘Sureti haktan görünüp, diğer taraftan zikriyle fikriyle terör örgütüyle bir olunmaz’ deyip sana mı hatırlatalım? İçişleri Bakanı terör yandaşı olamaz mı diyelim? Bu nasıl olur? Hoşunuza gitti mi sayın İçişleri Bakanı?” diye sordu.

NE YAPTIKLARINIZI HALKA ANLATACAĞIZ

CHP Lideri Özgür Özel de Esenyurt’a atanan kayyuma karşı mücadeleyi yükselteceklerini söyledi. Özel, Esenyurt’ta başlayan adalet nöbetine ilişkin ilk 15 günlük acil eylem planını milletvekillerinin gün be gün anlatacağını belirtirken “Esenyurt‘ta kayyum belediyesinin hangi arsayı kime peşkeş çektiklerini, hangi geçit vermediğimiz kaçak binaya evrak sevk ettiklerini, kayyumun yaptıklarını ve yapamadıklarını İBB‘nin yaptıklarını herkese anlatacağız” dedi.

FETULLAH SİZİ OMZUNUZDAN ÖPER

Özel, Özer’in tutuklanmasına ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, "Sabah 5'te adamın eşiyle kaldığı odaya dalıp kadını ittiriyorlar 'Biz uyandırırız' diye. Bu tavır sadece canlı bomba olması durumunda yapılır. Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. 'Biz bile bu kadarını yapmadık' der" diye konuştu.

SEYYAR GİYOTİN GÜRLEK

Erdoğan’a AKP iktidarının birçok siyasi davasını gören Akın Gürlek üzerinden seslenen Özel, şöyle devam etti:

"Barış Pehlivan'ı, Barış Terkoğlu'nu, Murat Ağırel'i, Merdan Yanardağ'ı koydun. Orada şimdi Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı haksız yere hukuksuz yere tutuyorsun. Şimdi bunu yapınca millet bunlar 'terörist' mi diyecek. Sen İlker Başbuğ'a terör örgütü başı demiş adamsın. Şimdi de başka Zekeriya Öz bulmuşsun, aynı oyunu çeviriyorsun. Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir. Canan Kaftancıoğlu'na yasak getiren Akın Gürlek, Hrant Dink davası Akın Gürlek, Sırrı Süreyya davası Akın Gürlek. Hepsi başka mahkemede davalar. Hepsinde bunu koşturuyorlar. Hadi Ankara'da yasak getir Akın, İstanbul'a koş katliam yapacaksın Akın."

Öte yandan kampın son günü olan bugün önce Bütçe görüşmelerine dair bir toplantı gerçekleştirilecek. Yine basına kapalı olacak toplantı sonrası Özel, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

Son gelişmelerin ardından CHP’nin 3 günlük kampı ve yeni yol haritası da PM toplantısında oluşturulacak.