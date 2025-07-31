Kayyum dönemi yolsuzluğa bulaşmış

Haber Merkezi

Kayapınar Belediyesi'nde kayyum döneminde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlükler nedeniyle 25 kişiye hapis cezası verildiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kayyum döneminde belediyende birçok usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Ajansa Welat'ın haberine göre; kayyum döneminde birçok yol yapım işinde ihale şartlarına uyulmadı, ihalelere fesat karıştırıldı ve sahte faturalarla AKP'lilere haksız kazanç sağlandı. Söz konusu durum, müfettişlerin hazırladığı rapora yansıdı.

Raporda, usulsüz işlem ve yolsuzluklarla belediye milyonlarca TL zarara uğratıldı. Müfettiş raporu üzerine 30 kişi hakkında dava açıldı. Dava sonucunda 25 kişiye 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildiği öğrenildi. Ceza verilen kişilerden bazılarının tayin istediği, bazıların emekli olduğu ve bazılarının da halen belediyede çalıştığı belirtildi.